"Nächste Stufe": Lewandowski nicht mehr heiß auf jedes Tor

Robert Lewandowski peilt für sich selbst die nächste Stufe an. Der Bayern-Torjäger sieht sich besser als je zuvor.

Stürmerstar Robert Lewandowski will für den Erfolg mit Bayern München sogar seine Torquote hinten anstellen.

„Dabei spielen fünf Tore mehr oder weniger keine große Rolle: Wichtiger ist mir meine Spielweise“, sagte der 33 Jahre alte Pole im Interview mit der Sport Bild : „Ich kann andere Dinge auf das Feld bringen als allein Tore und Abschlüsse. Ich will meine Mitspieler in Szene setzen, kombinieren. Das ist für mich die nächste Stufe.“

Als Beispiel brachte der Bundesliga-Torschützenkönig eine Szene vom 5:0-Heimsieg gegen Hertha BSC an: „Einen Pass durch die Beine lassen, damit hinter mir Thomas trifft.“ Auch im Länderspiel mit Polen gegen Albanien (4:1) hatte „Lewa“ kürzlich mit einer herausragenden Vorlage geglänzt.

„Ich muss nicht immer der sein, der am Ende steht und nur auf die eigene Torstatistik guckt“, betonte der Bayern-Profi: „Ich weiß, dass ich davon profitiere, wenn die Mannschaft gut spielt. Und genauso umgekehrt.“

Sein Hunger auf Tore sei aber nach wie vor vorhanden: „Aber keine Sorge: Tore sind schon weiter großgeschrieben in meinem Kopf.“ Beim überzeugenden 3:0-Auftaktsieg am Dienstag in der Champions League beim FC Barcelona erzielte Lewandowski einen Doppelpack (56. und 85.).