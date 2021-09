Mesut Özil von Fenerbahçe Istanbul erneuert seine Einladung an Joachim Löw

Der frühere Nationalspieler Mesut Özil bietet dem einstigen Bundestrainer Joachim Löw erneut ein Treffen an. 2018 kam es zum unrühmlichen Ende der gemeinsamen Zusammenarbeit.

Ein persönliches Gespräch am Rande der Europa-League-Begegnung seines Klubs Fenerbahce bei Eintracht Frankfurt am Donnerstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) sei „wegen der Corona-Situation leider noch nicht möglich“, sagte Özil im SID-Interview: „Aber Jogi kennt sich ja auch in Istanbul bestens aus und ist jederzeit zu einem Fenerbahce-Heimspiel eingeladen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)