Miroslav Klose im Podcast von Toni Kroos über Trainer-Zukunft, Lewandowski und deutsche Stürmer

Toni Kroos fühlt in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ dem ehemaligen Weltklasse-Stürmer Miroslav Klose auf den Zahn. Dieser spricht dabei auch über seine Zukunft,

Toni Kroos hat in seinem gemeinsamen Podcast „Einfach mal Luppen“ mit seinem Bruder Felix den früheren Weltklasse-Stürmer Miroslav Klose über die gegenwärtige Stürmer-Situation in Deutschland gesprochen.

Klose: Lewandowski und Toni Stürmer par excellence

Befragt zu den Fähigkeiten, die für einen Top-Angreifer unabdingbar sind, erklärte der 43-Jährige, der als weltweit einziger Spieler in drei Weltmeisterschafts-Endrunden jeweils mindestens vier Tore erzielt hat: „Ich rede immer gern von einem Paket, weil du viele Stärken brauchst, die du dir eben auch antrainieren musst. Du musst switchen können als Stümer: Mal bekommst du eine Flanke, die du mit dem Kopf verwerten musst. Dann wieder brauchst du Kombinationsfußball, musst beidfüßig sein, dazu eine gewisse Schnelligkeit haben.“

Vieles könne man trainieren - der Erfolg komme, „wenn man diese Automatismen beherrscht, auch unter Druck in Sekundenbruchteilen entscheiden kann...“

Bestes Beispiel dafür ist für Klose Ausnahme-Goalgetter Robert Lewandowski vom FC-Bayern : „Der kann alles. Luca Toni war früher für mich auch so ein Phänomen im 16er: Wenn du dem drei Bälle zugespielt hast, hat der zwei Tore gemacht. Da müssen wir wieder hinkommen, die Spieler komplett auszubilden.“

Ein ungewohntes Urteil über die eigenen Qualitäten gab Klose in diesem Zusammenhang hinsichtlich seines Torabschlusses ab: „Das war für mich ganz schlimm, gerade als Stürmer, das man sagen musste, ich könne nicht schießen. Ich habe vielleicht ein, zwei Tore außerhalb des Strafraums gemacht, und das war damals in Kaiserslautern (zu Karrierebeginn, Anm. d. Red.)., wo der Torwart absichtlich in die andere Ecke gesprungen ist.“ Schießen sei „gar nicht meins gewesen, ich kann es mir bis heute nicht erklären.“