Champions League: FC Barcelona - FC Bayern 0:3 - Stimmen von Kimmich, Müller und Co. Kimmich: „Hätten höher gewinnen können“

Der FC Bayern löst die Aufgabe im Camp Nou souverän. Wolfsburg trotzt Lille ein Remis ab. Die Stimmen der Protagonisten.

Ein Sieg und ein Unentschieden - das ist die Bilanz der beiden deutschen Teams beim ersten Champions-League-Abend der neuen Saison.

SPORT1 fasst die Stimmen von DAZN und Amazon zusammen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

FC Barcelona - FC Bayern 0:3

Julian Nagelsmann: (Amazon) „Wir haben in der Anfangsphase ein bisschen Probleme gehabt, Depay in der Roten Zone zu verteidigen. Dann haben wir etwas angepasst. Danach waren wir sehr gut im Spiel, Barca hatte keinen Torschuss. Wir hätten noch mehr Torchancen herausspielen können. Am Ende haben wir zu wenig Abschlüsse für die Überlegenheit gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir noch stabiler verteidigt. Lewy hat einfach einen unglaublich guten Riecher bewiesen. Vor allem das zweite Tor ist sensationell gut gespielt. Am Ende haben wir es gut kontrolliert, noch ein drittes Tor gemacht und auch in der Höhe absolut verdient gewonnen.“

Robert Lewandowski: (Amazon) „Nach so einem Spiel muss man zufrieden sein. Nicht nur wegen der Leistung. Wir haben ab der ersten Minute gezeigt, dass wir gewinnen wollen. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle. Wir hatten Ruhe am Ball. Barca hat unser Tor nicht gesehen. Das war eine gute Leistung offensiv wie defensiv. Die Champions-League-Hymne zu hören ist immer ein geiles Gefühl. Wenn du am Ende gewinnst, kann man sagen, dass es ein perfekter Tag ist. Ich versuche immer, mein Bestes zu zeigen. Wir waren viel unterwegs in den letzten Tagen. Die drei Tage zwischen den Spielen machen einen großen Unterschied. Da kann man sich erholen. Mir ist wichtig, dass ich der Mannschaft helfen kann, nicht nur mit meinen Toren, sondern auch mit meiner Spielweise.“

Thomas Müller: (Amazon) „Wir haben leider einen Fehler in unserer Statik gemacht, wir wollten auf der rechten Seite noch höher stehen, das haben wir dann in der Halbzeit angepasst. Mitte der ersten Hälfte lief es dann schon besser. Wir haben wenig zugelassen. Vorne hätten wir noch ein, oder zwei Tore mehr machen können. Hier zu spielen, macht einfach Spaß, die Jungs haben es genossen. Wenn du hier 3:0 gewinnst, ist das schon ein ganz wichtiges Signal. Wir freuen uns sehr.“

... warum er so oft gegen Barca trifft: „Das liegt daran, dass Barcelona eine spielerische Mannschaft ist und man als Offensivspieler den einen oder anderen Quadratmeter mehr Raum bekomme als gegen Defensivblöcke. Man kann aber schon sagen, dass ich gegen Barca gerne treffe.“

... über seinen Treffer zum 1:0: „Ich habe mich in dem Raum freigelaufen, dann ist die Kette von Barcelona zurückgefallen. In den Szenen davor habe ich mich meistens für einen Pass entschieden, dann hab ich mir gedacht: So, jetzt schießen wir mal aufs Tor. Natürlich ist er glücklich abgefälscht worden, aber man muss es einfach mal probieren. Heute könne wir auf jeden Fall mit einem Gläschen mit der Mannschaft anstoßen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Joshua Kimmich: (Amazon): „Wir sind gar nicht so leicht ins Spiel gekommen. Je länger das Spiel gegangen ist, desto mehr haben wir die Kontrolle bekommen. Wir machen dann glücklich das 1:0, weil es ein bisschen abgefälscht war. Trotzdem waren wir schon in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Wir hätten noch höher gewinnen können. Wir haben den Ball ordentlich laufen lassen, obwohl uns noch ein paar einfache Fehler passiert sind. Unterm Strich können wir zufrieden sein. Wir hatten ein paar Unkonzentriertheiten und Abspielfehler drin. Bei dem schwülen Wetter war es nicht so einfach. Wir hätten uns leichter getan, wenn wir den Ball ein bisschen besser laufen gelassen hätten.“

... über die bisherigen Saisonspiele: „Das war in dieser Saison - abgesehen vom Hertha-Spiel - unser zweiter souveräner Sieg, mal abgesehen vom DFB-Pokal. Ansonsten hatten wir auch schon ein paar wilde Spiele in dieser Saison dabei. Die Tendenz ist sehr gut, es wird von Spiel zu Spiel besser. Ich hoffe, dass wir an diese Leistung anknüpfen können.“

OSG Lille - VfL Wolfsburg 0:0

Mark van Bommel: (Prime) „Das waren harte 90 Minuten. Wenn du 35 Minuten in einem Auswärtsspiel mit zehn Mann spielst, musst du sehr froh sein, dass du einen Punkt hast. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die gearbeitet hat ohne Ende. Und so muss es sein. Das ist Champions League. Wir waren nicht gut im Spiel, wir haben keine Chance herausgespielt, unsere Vorderleute waren auch nicht so ballsicher und der Platz war auch nicht so super. Das kann mal passieren. Dann muss man sagen, okay, wir nehmen hier einen Punkt mit. Und in der Champions League ist das ein gutes Ergebnis, wenn man den Spielverlauf sieht.“

... über den Platzverweis: „Er berührt den Ball mit der Hand. Der Videoschiedsrichter hat ihm Bescheid gesagt. Er macht das nicht mit Absicht.“

... über Keeper Koen Casteels: „Koen ist ein Torwart, der sich jedes Jahr noch steigert. Er war schon letztes Jahr top, jetzt kommt noch eine Stufe dazu. Er ist mit Manuel Neuer zusammen der beste Torhüter in der Bundesliga.“

Wout Weghorst (DAZN):

„Wir haben es uns nicht so vorgestellt. Es war die erste Hymne, da hat man eine gewisse Erwartung. Das ist nicht so ausgegangen. Das Ergebnis ist gut für uns. Wir waren nicht mutig am Ball, bei unserem Offensivspiel hat viel gefehlt. Die Abstände waren viel zu groß. Wir haben versucht, es umzustellen. Nach der Gelb-Roten Karte gab es nur noch eines - und da ist verteidigen.“

Maximilian Arnold (DAZN):

„Wir sind froh, dass wir Remis gespielt haben. Besonders nach der Gelb-Roten Karte. Fußballerisch war es nicht so viel heute. Wir haben eine gute kämpferische Leistung gezeigt. Lille war sehr gut auf uns eingestellt. Wir hatten keine Ruhe am Ball, haben viele Fehler gemacht. Wir haben uns den Schneid abgelaufen lassen. Wir sind jetzt dabei und wir freuen uns auf die nächsten Wochen.“

