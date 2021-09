Champions League: FC Barcelona - FC Bayern 0:3 - Lewandowski stark

THOMAS MÜLLER: Barcelona liegt ihm einfach! Weil er den Rücken von García traf, brachte er seine Bayern mit einem Weitschuss 1:0 in Führung (34.). Es war sein siebtes Tor im sechsten Spiel gegen die Katalanen. So häufig traf in der Königsklasse kein anderer Spieler gegen Barca. In der zweiten Hälfte kurbelte er das Spiel an, hatte keine großen Szenen mehr. SPORT1-Note: 2,5