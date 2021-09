Champions League: Young Boys Bern um David Wagner besiegen Ronaldo und ManUnited

Messi vs. Ronaldo: Darum hat CR7 die Nase vorne

Manchester United verliert in Bern trotz seines Goalgetters dramatisch. Elfmeter-Wahnsinn um Karim Adeyemi herrscht in Sevilla.

Superstar Cristiano Ronaldo trifft auch auf Europas Bühne wieder für Manchester United und verzeichnet obendrein noch eine Bestmarke - doch am Ende gibt es ganz lange Gesichter und eine dramatische Pleite:

Die Red Devils sind mit einem 1:2 1:0) bei den vom früheren Bundesliga-Trainer David Wagner gecoachten Young Boys Bern enttäuschend in die Gruppenphase der Champions League gestartet. (das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

In seinem 177. Einsatz in der Königsklasse, mit dem er bisherigen Rekordspieler Iker Casillas einholte, netzte der portugiesische Goalgetter zwar für United (13. Minute), als er einen Traumpass seines Landsmanns Bruno Fernandes aus kurzer Distanz zur Führung nutzte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Ein Erfolg war Ronaldo angesichts des Ausgleichs durch Moumi Ngamaleu (66.) und eines Gegentreffers weit in der Nachspielzeit durch Jordan Siebatcheu aber nicht vergönnt (90.+5.).

Lingard-Patzer leitet United-Pleite ein

Zuletzt war der Ronaldo am 27. Mai 2009 für United bei der 0:2-Final-Niederlage in der Champions League gegen den FC Barcelona aufgelaufen. Mit nunmehr 135 Treffern ist CR7 zudem Rekordtorschütze des Wettbewerbs vor Lionel Messi (120). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Bemerkenswert: In Bern hatte Ronaldo während des Aufwärmens einen Sicherheitsmann mit einem unerwarteten Schuss niedergestreckt - wofür er sich sogleich entschuldigte.

Sein Debüt in der Königsklasse hatte der Portugiese mit Manchester bei der 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart am 1. Oktober 2003 gegeben.

Elfmeter-Wahnsinn bei Sevilla gegen FC Salzburg

Bei den Salzburgern verfehlte der deutsche Neu-Nationalspieler Karim Adeyemi das Tor beim ersten Strafstoß, Luka Sukic machte es beim zweiten zunächst besser und setzte den dritten schließlich an den rechten Pfosten.

Was dem Wahnsinn die Krone aufsetzte: Als Sevillas Youssef En-Nesyri in der 50. Minute den nächsten Elfer herausholen wollte, leistete er sich eine klare Schwalbe - und sah infolge einer Verwarnung in Halbzeit eins Gelb-Rot.