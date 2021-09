Champions League: Ronaldo mit Rekord-Einsatz wie Casillas

Cristiano Ronaldo verbucht gegen die Young Boys seinen nächsten Auftritt in der Königsklasse - und zieht damit mit dem früheren Real-Keeper Iker Casillas gleich.

Superstar Cristiano Ronaldo hat bei seiner Rückkehr im Europapokal für Manchester United den bisherigen Rekordspieler Iker Casillas bei seinem 177. Einsatz in der Königsklasse gegen die Young Boys aus Bern eingeholt.

Zuletzt war der Portugiese, der gegen die Schweizer in der 13. Minute erneut netzte, am 27. Mai 2009 für United bei der 0:2-Final-Niederlage in der Champions League gegen den FC Barcelona aufgelaufen.