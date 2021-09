Champions League: Fantalk zu Besiktas - BVB mit Neururer und Michael Schulz

Borussia Dortmund und RB Leipzig greifen am Mittwoch in der Champions League an © SPORT1-Grafik/Imago

Leipzig will auf internationalem Parkett anders auftreten als zuletzt in der Bundesliga, am Samstag verlor das Team klar mit 1:4 gegen den FC Bayern, während die Dortmunder nach dem 4:3-Sieg in Leverkusen ihre Defensivarbeit verbessern müssen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)