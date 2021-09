Champions League: Lille gegen Wolfsburg - mit Fluch der Überraschungsmeister

OSC Lille ist als Überraschungsmeister schlecht in die neue Saison gestartet. Der VfL Wolfsburg sollte vor dem Duell in Frankreich aber trotzdem gewarnt sein.

Was den OSC Lille derzeit ereilt, könnte wohl als der Fluch des Überraschungsmeisters bezeichnet werden. Oder zumindest ein Vorbote davon.

Schließlich ist es kein seltenes Phänomen, dass derart große Erfolge nicht wiederholt werden können. Mehr noch: Oftmals droht ein großer Absturz und eine Enttäuschung. Das jüngste Beispiel: Leicester City wurde nach der Sensations-Meisterschaft 2016 nur 12. in der Premier League und der Kader zerfiel zu großen Teilen.

Lille ist nach fünf Spieltagen ebenfalls auf dem 12. Rang der Ligatabelle gelandet. OSC holte zwar durch den 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain den Ligapokal, doch in der Ligue 1 gelang den Doggen, die in der vergangenen Saison Serienmeister PSG vom Thron stießen, nur ein Sieg. Vor dem Duell in der Champions League gegen den VfL Wolfsburg herrscht Katerstimmung im Norden Frankreichs.