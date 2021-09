Nationaltrainer in der Türkei? Stefan Kuntz bestätigt Interesse

Stefan Kuntz könnte neuer Trainer der türkischen Nationalmannschaft werden. Der U21-Coach des DFB bestätigt das Interesse an seiner Person.

Die türkische Zeitung „Sabah Spor“ berichtet derweil sogar schon, dass die Gespräche weit fortgeschritten sind und eine Einigung sehr wahrscheinlich ist. Kuntz soll bereits seit Montag in der Türkei weilen. Die Verhandlungen führt demnach der ehemalige Bundesliga-Spieler Hamit Altintop, der mittlerweile als Manager der türkischen Auswahl tätig ist.

Kuntz könnte in der Türkei Senol Günes beerben, der jüngst nach einer 1:6-Niederlage gegen die Niederlande in der WM-Qualifikation entlassen wurde. Die Türkei droht das Turnier in Katar zu verpassen, derzeit ist man Gruppendritter hinter den Niederlanden und Norwegen.