Lionel Messi bei PSG: Probleme? Ángel Di María packt aus

Paris, so sagt man, ist die Stadt der Liebe. Eine Weltstadt, die so viele Menschen wenigstens einmal gern erleben würden.

Lionel Messi ist in Paris noch nicht so vollends angekommen - und auf keinen Fall heimisch. „Messi jetzt schon von Paris genervt“, titelte die SportBild gar und bezieht sich auf Aussagen von seinem Teamkollegen Ángel Di María, der mit dem der Superstar zusammen bei Paris Saint-Germain sein Geld verdient.

In seiner Zeit beim FC Barcelona lebte er eher abgeschottet. In Paris ist es damit für den Moment eher schwierig. „Wenn Leo zum Essen kommt, sind immer Motorräder oder Autos in der Nähe“, berichtete Di María: “Hier sind die Leute sehr respektvoll und wenn wir hier rausgehen, lassen sie dich in Ruhe. Jetzt mit Leo können wir nirgendwo hingehen.“