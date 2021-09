Erster Trainerwechsel in der Serie A: Verona feuert Di Francesco

Schon nach drei Spieltagen hat es in Italiens Fußball-Oberhaus Serie A den ersten Trainer erwischt. Hellas Verona zog am Dienstag die Konsequenzen aus dem Fehlstart in die neue Saison und trennte sich von Eusebio Di Francesco. Verona hat alle Spiele verloren.

Di Francesco, ehemals Trainer von US Sassuolo und AS Rom, war bereits in der vergangenen Saison von US Cagliari nach 16 Spielen in Serie ohne Sieg entlassen worden.