Formel 1: Kritik an Max Verstappen nach Crash mit Lewis Hamilton bei Italien-GP

„Verstappen braucht länger als erwartet, um zu reifen. Nach einem schweren Unfall nicht einmal zu Hamilton zu gehen, wenn man ihn gerade überfahren hat, ist etwas, das ich nicht wirklich verstehe. Vor allem, wenn er noch in seinem Auto sitzt und lange Zeit dort geblieben ist, bevor er aussteigen konnte“ erklärte der Brite. (NEWS: Schock für Verstappen! Strafe nach Crash mit Hamilton)

Es gehe um mehr als nur darum, der Schnellste zu sein, stellte Stewart klar: „Er ist sehr, sehr gut. Er ist jetzt wahrscheinlich der schnellste Fahrer in der Startaufstellung, aber um ein richtiger Champion zu sein, darf man sich nicht ständig in Unfälle verwickeln lassen.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Verstappen zeigt sich uneinsichtig

Der Red-Bull-Pilot wehrte sich im Anschluss an das Rennen in einem Tweet gegen die Vorwürfe, er sei am Unfall mit Hamilton alleine schuld: „Der Vorfall hätte vermieden werden können, wenn man mir genug Platz gelassen hätte, um die Kurve zu kriegen“, verteidigte sich Verstappen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)