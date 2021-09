Champions League: Paris Saint-Germain für Fans Favorit

Geht es nach den Fans gibt es einen haushohen Favoriten auf den Sieg in der Champions League © Imago

Die Fans geben vor dem Start in der Champions League ein klares Votum an. Nicht nur bei den Favoriten auf den Titel.

Dies geht aus einer Umfrage von bundesligabarometer.de - Deutschlands größtem repräsentativen Sport-Umfrageportal - hervor. Auf die Frage, wer den Henkelpott in der anstehenden Spielzeit holt, nannten 40.2 Prozent der 5.392 Befragten den französischen Topklub. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

PSG hatte im Sommer auf dem Transfermarkt ordentlich aufgerüstet und vor allem mit der Verpflichtung von Lionel Messi einen gigantischen Hype ausgelöst. Der in der Umfrage als am nächst höchsten eingeschätzte Konkurrent in der Königsklasse kommt auf gerade einmal 18,7 Prozent, es handelt sich um Manchester City.