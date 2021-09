SID-Umfrage: Fans wünschen sich mehr Zuschauer in den Stadien

Die überwältigende Mehrheit der Fans wünscht sich mehr Zuschauer in den Stadien. Auf die Frage nach dem aktuellen Besucherkonzept in der Fußball-Bundesliga geben die Anhänger in Deutschland eine klare Antwort. In einer Umfrage der Voting-Plattform FanQ im Auftrag des Sport-Informations-Dienst (SID) stimmten 69,2 Prozent der Befragten für eine Erhöhung der Fankapazitäten in den Arenen.