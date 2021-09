Cristiano Ronaldo macht Profis von Manchester United mit Rede heiß

Und nicht nur auf dem Platz hatte das neuerliche Debüt des Superstars für die Red Devils etwas von einem Kino-Blockbuster. Auch in der Kabine wurde geliefert. Denn was wäre ein großes Sport-Epos ohne die hochemotionale Rede vor dem Spiel?

Gehalten hat sie vor dem 4:1 gegen Newcastle United offenbar Ronaldo persönlich. Der Angreifer ist nicht nur für Tore am Fließband gut - er ist auch ein Spieler, an dem man sich aufrichten kann.

Ronaldo: „Ihr müsst diesen Klub lieben“

„Ihr müsst für diesen Klub essen, schlafen und kämpfen“, sagte Ronaldo, der in seine Forderungen ausdrücklich auch die Ersatzspieler mit einschloss: „Ich bin hier um zu gewinnen und sonst nichts. Siege bringen uns Freude. Ich will glücklich sein, was wollt ihr?“