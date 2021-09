Ammar Riad Abduljabbar: Deutscher Olympia-Boxer in Sorge um seine Mutter

Boxer Ammar Riad Abduljabbar (blaues Outfit) scheiterte bei Olympia in Tokio im Schwergewicht erst im Viertelfinale © Imago

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat Ammar Riad Abduljabbar für die deutsche Mannschaft im Ring gestanden, scheiterte im Schwergewicht (bis 91 kg) erst im Viertelfinale am russischen Weltmeister und späteren Silbermedaillengewinner Muslim Gadzhimagomedov.

Denn: Obwohl Abduljabbar in Tokio unter der deutschen Flagge antrat und obendrein bei der deutschen Bundeswehr ist, soll seine Mutter das Land verlassen.

Boxen: Abduljabbar dachte an Olympia-Verzicht

„Meine Mama darf nicht in Deutschland bleiben. Aus welchem Grund, das weiß ich nicht - aber sie soll abgeschoben werden“, verriet Abduljabbar in der NDR -Talkshow „Deep und deutlich“ .

„Ich wollte gar nicht nach Tokio, ich wollte hierbleiben. Damit, wenn meine Mama wieder in den Irak muss, dass ich mit ihr fliege“, erklärte der gebürtige Iraker.

In seinem Geburtsland fürchtet er um die Sicherheit und sogar das Leben seiner Mutter.

„Gehe lieber mit, damit wir zusammen sterben“

„Ich bin sicher: Meine Mama kann im Irak nicht leben. Es gab Gerüchte, was sie in Deutschland gemacht hat: ohne Kopftuch, ihre Geschwister haben das gesehen - und sie wurde bedroht, dass sie vielleicht umgebracht wird“, berichtete Abduljabbar - und schob ein ebenso bemerkenswertes wie erschütterndes Versprechen hinterher: „Ich gehe lieber mit meiner Mama, damit wir zusammen sterben, als dass ich sie alleine in den Irak schicke!“