BVB: Mats Hummels bereit für Besiktas in der Champions League

Mats Hummels (M.) ist bereit für die Partie in der Champions League gegen Besiktas © Imago

Borussia Dortmund kann in der Champions League wieder auf Abwehrchef Mats Hummels bauen. Roman Bürki ist dagegen nicht dabei.

Gute Nachrichten im Lager von Borussia Dortmund: Mats Hummels hat sich rechtzeitig für das Champions-League-Gruppenspiel am Mittwochabend (18.45 Uhr) bei Besiktas Istanbul fitgemeldet!

Um 9.23 Uhr stieg der Abwehr-Boss am Dienstagmorgen als einer der letzten aus dem Bus. Gut gelaunt und lässig mit Sonnenbrille schlenderte er in Richtung Check-in-Schalter. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Hummels fit für Besiktas-Knaller! Die Patellasehnenprobleme scheinen überwunden zu sein. Bereits am Wochenende feierte der Weltmeister von 2014 beim 4:3 in Leverkusen sein Comeback, wurde in der Schlussphase für Leih-Zugang Marin Pongracic (kam aus Wolfsburg) eingewechselt. Hummels zeigte, wie wichtig er ist, gab der Mannschaft sofort Stabilität und köpfte zwei Bälle aus der Gefahrenzone.