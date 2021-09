Anzeige

SPORT1 Extra ist gestartet: SPORT1 launcht neue Multisport-Streaming-Plattform Neue Multisport-Streaming-Plattform gestartet

Neue Multisport-Streaming-Plattform von SPORT1 - SPORT1 Extra © Sport1

SPORT1

„SPORT1 Extra“ ist gestartet: SPORT1 launcht neue Multisport-Streaming-Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Go Live für „SPORT1 Extra“ – hier sind sportbegeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer ab sofort #mittendrin in ihren Lieblings-Sportarten: Die Sport1 GmbH hat die neue Multisport-Streaming-Plattform „SPORT1 Extra“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet.

„SPORT1 Extra“ bietet seiner Zielgruppe im Web und Mobile auf sport1extra.de ab sofort ein umfangreiches Livestream- und On-Demand-Angebot an Sportarten und Wettbewerben, das in den kommenden Monaten sukzessive weiter ausgebaut werden wird. Auf „SPORT1 Extra“ stehen für die User entsprechend ihrer Themen- und Nutzungspräferenzen vielfältige flexible und kundenfreundliche Angebots- und Preismodelle zur Verfügung – ob Pay-per-View für einzelne Events oder Liga- und Klub-Pass.

Anzeige

Eines der Highlights zum Start ist die Volleyball Bundesliga der Frauen: Ab der Saison 2021/22 werden alle Partien der 1. Bundesliga und der 2. Bundesliga Nord und Süd live und exklusiv auf „SPORT1 Extra“ im Pay-Abo oder als Pay-per-View angeboten. Einführungsangebot für alle Volleyballfans zum Launch von „SPORT1 Extra“: An den ersten beiden Spieltagen werden alle Partien der 2. Bundesliga Nord und Süd auf sport1extra.de komplett kostenlos im Livestream übertragen und stehen anschließend ebenfalls frei verfügbar on-demand zur Verfügung.

Ass-Festival! So spektakulär zieht Deutschland ins Viertelfinale ein

Die Volleyball Bundesliga der Frauen im „Home of Volleyball“

Mit dem Auftakt in die neue Saison 2021/22 der Volleyball Bundesliga der Frauen werden alle Spiele der 1. Bundesliga und der 2. Bundesliga Nord und Süd live und exklusiv auf „SPORT1 Extra“ übertragen. Die 2. Bundesliga ist bereits am vergangenen Wochenende in die neue Spielzeit gestartet, die 1. Bundesliga beginnt Anfang Oktober. Die Volleyballfans können auf „SPORT1 Extra“ ihr bevorzugtes Angebots- und Preismodell wählen, um die Spiele erleben zu können:

· Der „VBL Ligapass“ beinhaltet alle Spiele der Volleyball Bundesliga der Frauen (1. Bundesliga und 2. Bundesliga) für die gesamte Saison live und on-demand.

· Der „VBL Clubpass“ kann für jeden Klub der Volleyball Bundesliga der Frauen (1. Bundesliga und 2. Bundesliga) gebucht werden und umfasst sämtliche Partien des jeweiligen Vereins für die komplette Spielzeit live und on-demand.

· Mit dem Einzelticket haben die User die Möglichkeit, jedes Spiel aus der Volleyball Bundesliga der Frauen mit der Pay-per-View-Option einzeln zu kaufen für die Nutzung live und on-demand.

Einführungsangebot für alle Fans zum Start von „SPORT1 Extra“ – kostenlos registrieren und Volleyball live und auf Abruf genießen: Zum Kennenlernen und Testen des neuen Angebots werden an den ersten beiden Spieltagen alle Begegnungen der 2. Bundesliga Nord und Süd auf der Beta-Version von sport1extra.de kostenlos im Livestream übertragen und stehen anschließend ebenfalls frei verfügbar on-demand zur Verfügung.

Die Übertragung aller Spiele der Volleyball Bundesliga der Frauen live und exklusiv auf „SPORT1 Extra“ ist ein elementarer Bestandteil der im August geschlossenen und noch einmal deutlich ausgebauten Kooperation zwischen der Volleyball Bundesliga (VBL) und der Sport1 GmbH.

Anzeige

Die bis zur Saison 2025/26 laufende Lizenzvereinbarung exklusiv für Deutschland, Österreich und die Schweiz beinhaltet neben der Übertragung aller Spiele im neuen Pay-Modell pro Saison auch insgesamt mindestens 28 Hauptrunden- und Playoff-Partien der 1. Bundesliga Frauen im Free-TV auf dem Regelsendeplatz am Freitagabend. Zum Rechtepaket gehören zudem die Partien im DVV-Pokal (außer DVV-Pokalfinale) und der Volleyball Supercup am Samstag, 2. Oktober, live ab 17:00 Uhr, zwischen dem Dresdner SC und dem SSC Palmberg Schwerin.

Den Auftakt in die neue Saison der 1. Bundesliga Frauen bildet die Neuauflage des DVV-Pokalfinals zwischen dem SSC Palmberg Schwerin und dem SC Potsdam am Mittwoch, 6. Oktober, live ab 18:30 Uhr auf „SPORT1 Extra“ und im Free-TV auf SPORT1. (Alle News zum Volleyball)

Fußball, Motorsport, Eishockey, die Volleyball-EM der Männer als Event-Streams

Über die Volleyball Bundesliga der Frauen hinaus werden auf „SPORT1 Extra“ auch Event-Streams aus dem Programm des Pay-TV-Senders SPORT1+ einzeln als Pay-per-View-Option angeboten. SPORT1+ zeigt unter anderem Fußball aus Europa und Südamerika, populäre Motorsport-Serien wie die NASCAR Cup Series, die IndyCar Series oder FIM Speedway, sowie europäisches Spitzen-Eishockey aus der Champions Hockey League (CHL). Aktuell steht auf SPORT1+ noch bis 19. September live und exklusiv die Volleyball-Europameisterschaft 2021 der Männer auf dem Programm.

Sportangebot auf „SPORT1 Extra“ wird sukzessive ausgebaut

In den kommenden Monaten wird das Angebot an Sportarten sowie Wettbewerben und Ligen auf „SPORT1 Extra“ weiter ausgebaut werden. Anspruch und Ziel der neuen Multisport-Streaming-Plattform der Sport1 GmbH ist es, künftig ein umfassendes Angebot an verschiedenen Sportarten, Wettbewerben und Pay-Produkten für den Sportbereich, auch von weiteren externen Anbietern, auf „SPORT1 Extra“ zentral gebündelt zur Verfügung zu stellen.

So haben sportinteressierte Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, im oft undurchsichtigen „Dschungel“ der verschiedenen Sportpakete und Preismodelle den Überblick zu behalten sowie ihre bevorzugten Sportarten und Wettbewerbe im für sie präferierten Angebots- und Preismodell zu finden und einfach buchen zu können.

airtango AG bei „SPORT1 Extra“ als Partner und Dienstleister mit an Bord

Bei der Konzeption und dem Betrieb von „SPORT1 Extra“ arbeitet die Sport1 GmbH neben den verschiedenen Content-Partnern auch eng mit der airtango AG zusammen. Das Unternehmen mit Sitz in Crailsheim übernimmt als etablierter Partner und Dienstleister im OTT-Bereich den operativen Betrieb der Website, darunter die Einbindung der Streams sowie die Visualisierung und die Beschreibung der Angebote und Inhalte.

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH, zum Launch über die Ambitionen mit „SPORT1 Extra“: „Mit unserer neuen Streaming-Plattform machen wir allen Fans ein inhaltlich, technisch und preislich überzeugendes Angebot, um ihre favorisierten Sportarten und Wettbewerbe erleben zu können – wann, wo und wie sie das über ihre bevorzugten Endgeräte wollen. Mit der Volleyball Bundesliga der Frauen als Highlight zum Start und unseren weiteren Angeboten, die wir sukzessive erweitern werden, können sich die User, aber auch alle Player im Sportbereich, ein Bild von „SPORT1 Extra“ machen. Die Ziele sind ehrgeizig gesteckt, der Anspruch ist klar definiert: Wir wollen für Verbände, Ligen, Klubs und auch externe Medienanbieter im deutschsprachigen Raum die Destination Nr. 1 sein, wenn es um die 360°-Inszenierung ihrer Sportarten auf unseren Kanälen geht – mit ‚SPORT1 Extra‘ als unserem neuen digitalen Pay-Angebot im Streaming-Markt.“

Gunter Hardt, Geschäftsführer Marketing der Volleyball Bundesliga, über die das neue „Home of Volleyball“ der Frauen: „Dass die Volleyball Bundesliga der Frauen prominent auf der neuen Multisport-Streaming-Plattform ‚SPORT1 Extra‘ verankert ist, erfüllt uns mit Freude. Die lange Partnerschaft zwischen SPORT1 und der Volleyball Bundesliga bis 2025/26 unterstreicht die Nachhaltigkeit dieser Kooperation. Mit ‚SPORT1 Extra‘ wurde ein zentraler Touch Point für die Volleyball Bundesliga der Frauen und ihren Fans im Internet geschaffen, welcher von der umfangreichen Free-TV-Präsenz flankiert wird. Diese gelungene Kombination ermöglicht uns, Zielgruppen spezifisch anzusprechen und für unsere Sportart zu begeistern.“

Anzeige