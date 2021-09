FC Bayern vs. BVB: Effenberg freut sich über Giftpfeile zwischen Salihamidzic und Zorc

Salihamidzic vs Zorc: So eskalierte der Zoff um Marco Reus

Der öffentliche Disput von Hasan Salihamidzic und Michael Zorc lässt Fußball-Deutschland in alten Zeiten schwelgen. SPORT1-Experte Stefan Effenberg muss schmunzeln.

Bayern vs. BVB. Hasan Salihamidzic vs. Michael Zorc. Auf welche Seite sollte man sich da schlagen?

„Für Außenstehende klingt die Aussage krass - ich dagegen muss über die Wortwahl von BVB-Manager Michael Zorc schmunzeln“, schreibt nun SPORT1 -Experte Stefan Effenberg in seiner Kolumne für t-online.de .

Effenberg: „Endlich wieder Giftpfeile“

Der ehemalige Bayern-Kapitän freut sich vielmehr, dass es wieder ein wenig heiß zwischen den zwei großen Rivalen wird: „Ich fühle mich an die Zeiten von Uli Hoeneß beim FC Bayern erinnert, der immer mal wieder mit einer Aussage bewusst polarisiert hat. Nun fliegen also endlich wieder ein paar Giftpfeile zwischen Dortmund und München hin und her. Es ist doch schön, wenn es etwas zu diskutieren gibt.“