Pelé darf nach Operation das Krankenhaus bald verlassen - Tochter gibt Entwarnung

Brasiliens Fußball-Idol Pele wird nach der Entfernung eines Dickdarm-Tumors bald die Intensivstation des Krankenhauses verlassen. Dies verkündete seine Tochter Kely Nascimento in der Nacht zum Dienstag deutscher Zeit via Instagram und versicherte, der 80-Jährige sei den Umständen entsprechend wohlauf.

Ansonsten ist und bleibt Pele ein extrem gefragter Mann. Das brasilianische Idol ist als "Staatsmann des Fußballs" in aller Welt unterwegs und betreut in seiner Eigenschaft als UN-Sonderbotschafter weltweit zahlreiche Entwicklungsprojekte © Getty Images

Seine Karriere lässt er in den USA ausklingen. Von 1975 bis 1977 geht er für Cosmos New York auf Torejagd © Getty Images

Sein 1000. Tor schießt Pele am 19. November 1969 im Maracana-Stadium in Rio de Janeiro für Santos gegen Vasco da Gama - und lässt sich dafür später auf den Champs-Elysees in Paris feiern © Getty Images

Pele zauberte schon, als die Bilder noch schwarz-weiß und die Bälle aus echtem Leder waren. Nun wird Brasiliens Fußball-Idol 75! Sein bürgerlicher Name ist übrigens Edison Arantes do Nascimento. "Vielleicht kennen nicht alle auf der Welt Jesus, aber von Pele haben sie schon gehört", gab das Ballgenie einst wenig bescheiden von sich. Ganz unrecht hat er aber nicht. SPORT1 gratuliert mit Bildern aus seiner langen Karriere © Getty Images

Sie bedankte sich beim Albert-Einstein-Hospital in Sao Paulo und allen, die in diesen Stunden an ihren Vater denken, für "all die Liebe, die besorgten und aufmunternden Nachrichten".

Der Jahrhundert-Fußballer Pele hatte sich bereits vor dem Eingriff am Dickdarm verschiedenen Operationen unterziehen müssen. Er musste im November 2014 an der Niere, im Mai 2015 an der Prostata, zwei Monate später an der Wirbelsäule und im Dezember des gleichen Jahres auch an der Hüfte operiert werden.