Film über Otto Rehhagel: Triumph bei Fußball-EM 2004 mit Griechenland kommt ins Kino

17 Jahre nach dem Titelcoup von „Rehakles“ mit den für chancenlos gehaltenen Hellenen zeichnet die Kino-Dokumentation „King Otto“ den Weg der krassen Außenseiter auf Europas Thron nach. Die Deutschland-Premiere des Films findet am 10. November in Rehhagels Heimatstadt Essen in Anwesenheit des inzwischen 83 Jahre alten Erfolgscoaches statt.

„Rehakles“ Schlüssel zum Erfolg gegen Ronaldo & Co.

In der deutschen Öffentlichkeit erhielt Rehhagel im EM-Verlauf in Anlehnung an den griechischen Helden Herakles den Spitznamen „Rehakles“. Außerdem tauchte zu der Zeit in den Medien sein früherer Spitzname „König Otto“ wieder häufiger auf und sollte an Otto von Bayern als ersten Herrscher Griechenlands erinnern.