Bei WWE Raw sorgt Big E für einen emotionalen Titelwechsel

Nachdem WWE Raw letzte Woche eine herbe Quoten-Klatsche hinnehmen musste, wurde die aktuelle Ausgabe mit großen Segmenten beworben. Nicht nur wurde das WWE-Titelmatch zwischen Champion Bobby Lashley und Randy Orton vorgezogen, sondern zusätzlich dazu kündigte Mr. Money in the Bank, Big E an, seinen Koffer einzusetzen und dadurch neuer WWE Champion zu werden.