FC St. Pauli: Präsident Oke Göttlich äußert sich zur 2G-Regel

St. Paulis Präsident fordert 2G-Regel auch auf dem Spielfeld

Dynamo Dresdens Trainer Alexander Schmidt sagte im Doppelpass 2. Bundesliga : „Die Mannschaft ist größtenteils geimpft, mir fällt nur ein Spieler ein, der nicht geimpft ist. Ich habe mich impfen lassen und vertraue da unseren Medizinern. Ich will andere schützen. Aber ich will niemanden bevormunden. Jeder muss die Entscheidung treffen, aber muss damit leben, wenn 2G im Stadion kommt. Man muss mit den Maßnahmen dazu beitragen, dass die Menschen wieder ins Stadion können.“

Göttlich erklärt Einführung der 2G-Regel

Ab dem nächsten Heimspiel der Kiezkicker in der 2. Bundesliga gegen den FC Ingolstadt sind somit 15.000 Zuschauer zugelassen. Der Ticketerwerb ist allerdings nur mit einem Impfnachweis oder einem Nachweis eines Genesenen-Status möglich. Das teilte der Verein am Montag mit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

„Und ganz ehrlich: Nach 2G kann nichts mehr, was ich mir derzeit vorstellen kann, kommen. Ich wüsste nicht, was jetzt noch fehlen würde, um über 50 Prozent zu kommen“, ergänzte der 45-Jährige. „Da ist die Politik gefragt, mit klaren Verhältnissen Vorgaben zu machen, was dann geht und was nicht. Denn es ist schon ein gewisser Flickenteppich von Bundesland zu Bundesland.“