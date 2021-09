Formel 1: Lewis Hamilton lobt Strafe für Max Verstappen, Experten sind sich uneins

Max Verstappen muss nach seinem Unfall mit Lewis Hamilton beim GP Italien in Monza beim nächsten Rennen in Russland drei Startplätze zurück. Die meisten Experten finden die Strafe nicht gerechtfertigt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Für die vier Rennkommissare war der Fall klar. Tim Mayer (USA), Garry Connelly (Australien) sowie Tonio Liuzzi und Paolo Longoni (beide Italien) befanden nach dem Unfall von Max Verstappen und Lewis Hamilton beim GP Italien in Monza: Die Hauptschuld trifft Verstappen. Der Red Bull-Star muss beim nächsten Rennen in Russland deshalb drei Startplätze zurück. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Ralf Schumacher: „Sehe da keine Absicht“

Alex Wurz sieht nichts Strafwürdiges

Lewis Hamilton lobt die Entscheidung

Und Red Bull? Dort nimmt man die Strafe an. Motorsportchef Helmut Marko zu SPORT1: „Ob es gerecht ist, weiß ich nicht. Wenn man den Ausgang in Silverstone sieht, sicher nicht. Aber wir versuchen jetzt in Sotschi das Beste daraus zu machen.“ In England bekam Hamilton für seinen Verstappen-Abschuss zwar eine Zehn-Sekunden-Strafe, konnte das Rennen aber dennoch gewinnen, während Verstappen zum Check nach seinem Mega-Aufprall ins Krankenhaus kam.