Hamburger SV: Michael Mutzel vor Spiel bei Werder Bremen optimistisch

Der Blick auf die Tabelle (Platz 9) macht die HSV-Fans derzeit nicht glücklich - und doch ist nach dem Zittersieg gegen den SV Sandhausen der Optimismus an die Alster zurückgekehrt. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Vor allem der emotionale Schlusspunkt beim 2:1-Sieg durch den Treffer von Moritz Heyer in der 7. Minute der Nachspielzeit hat die Rothosen rechtzeitig vor dem Prestigeduell bei Werder Bremen ordentlich gepusht.

Am Samstag gilt es also für den HSV, gegen den alten Nordrivalen nachzulegen - und Mutzel ist zuversichtlich, dass das auch passiert.

Schmidt: „Sie spielen einen Bomben-Fußball“

Für Alexander Schmidt, Trainer von HSV-Konkurrent Dynamo Dresden, ist der Hamburger SV eine der spielstärksten Mannschaften im Unterhaus. „Sie spielen einen Bomben.Fußball in meinen Augen“, sagt Schmidt bei SPORT1. „Wenn sie jetzt noch an der Effektivität arbeiten und nicht so konteranfällig sind, dann sielen sie eine gute Saison. Sie sind auf jeden Fall bärenstark.“