Serie A: Milan-Star Tiemoue Bakayoko von Lazio-Fans rassistisch beleidigt

Die Partie zwischen dem AC Mailand und Lazio Rom am Sonntag wurde jedoch von rassistischen Zwischenrufen überschattet.

Milan-Spieler Tiemoué Bakayoko erhob entsprechende Vorwürfe gegen Lazio-Fans nach dem Spiel in den sozialen Medien. Auch Mitspieler Franck Kessié soll Medienberichten zufolge beschimpft worden sein.

Milan will Anzeige erstatten

„Wir sind stark und stolz auf unsere Hautfarbe. Ich setze mein ganzes Vertrauen in unseren Klub, dass sie identifiziert werden“, schrieb Bakayoko in Richtung einiger Lazio-Fans in seinem Instagram-Posting.