NFL: Baltimore Ravens mit Mega-Verletzungsmisere - auch Dobbins und Hill raus

Was für eine Pechsträhne - und diesmal gleich doppelt binnen weniger Augenblicke!

Eine unfassbare Verletzungsmisere verfolgt die Franchise, die eigentlich zu den Favoriten in der neuen Spielzeit gehören sollte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Ravens mit unfassbarem Verletzungspech

Für das Duo ist damit die Saison gelaufen, ehe sie mit der Partie gegen die Las Vegas Raiders am Sonntag begonnen hat.

Auch Dobbins und Hill fehlen verletzt

Am dünnsten ist die Personaldecke bei den Runningbacks. Denn: Innerhalb von nur zwölf Tagen fielen gleich drei potenzielle Starter aus.

J.K. Dobbins riss sich im letzten Vorbereitungsspiel gegen das Washington Football Team das Kreuzband. Nur wenige Tage später zog sich Justin Hill eine schwere Verletzung an der Achillessehne zu. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Williams und Freeman müssen spielen

Folge der Verletzungsmisere: Ty‘Son Williams, der bisher nur im Trainingsteam der Ravens stand und noch keinen Spielzug in der NFL auf dem Rasen erlebt hat, wird nun der Runningback des Teams.

Jackson und Brown zeigen Mitgefühl

Zur Erinnerung: Die Ravens hatten die Liga in den vergangenen beiden Spielzeiten im Rushing angeführt. Baltimore war zudem das einzige Team, das in mehr als 50 Prozent der Spielzüge lief und nicht den Ball passte.

Nun muss Coach Harbaugh diese Spielphilosophie vorerst an den Nagel hängen.

Bitter zudem: Auch die sonst so stark aufgestellte Defensive ist durch den Peters-Ausfall geschwächt. Der Cornerback fing seit seinem NFL-Karrierestart 2015 satte 31 Interceptions - so viele wie kein anderer Verteidiger in diesem Zeitraum.