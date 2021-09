Champions League: David Wagner vor Duell gegen Manchester United und Cristiano Ronaldo

Die Young Boys aus Bern spielen am Dienstag ihr erstes Champions League Gruppenspiel zuhause gegen Manchester United. (ab 18:45 Uhr im LIVETICKER)

Vor dem Kracherspiel gegen Cristiano Ronaldo und Co., nimmt Wagner den Einsatz des Neuzugangs mit Humor.

Wagner hat bereits gegen Manchester United gewonnen

Es ist nicht das erste Mal, dass Wagner mit einer seiner Mannschaften auf die Red Devils trifft. In seiner Zeit in England bei Huddersfield Town trat der Frankfurter bereits das ein oder andere Mal gegen sie an.