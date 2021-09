Real Madrid: Vinicius Junior und Eduardo Camavinga machen Hoffnung

Kaum Superstars und wenig sportlicher Erfolg: Die Strahlkraft von Real Madrid bröckelte in den vergangenen Jahren wie der alternde Beton am ehrwürdigen Santiago Bernabeu. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Doch pünktlich zur Rückkehr in den Fußballtempel, nach über einem Jahr Abstinenz, spielten die Königlichen wieder groß auf. Das 5:2 gegen Celta Vigo lässt die Fans wieder träumen.

Ein Spieler stach beim Heimsieg besonders heraus: Vinicius Junior. Vor drei Jahren war der Brasilianer als Versprechen für die Zukunft für 45 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro gekommen. So richtig überzeugen konnte er bis zu dieser Saison nie.

Vinicius trumpft auf und feiert mitten auf der Tribüne

Unter Carlo Ancelotti trumpft Vinicius aber richtig auf. Vier Treffer erzielte der pfeilschnelle Brasilianer in den ersten vier Ligaspielen.

Gegen Vigo war Vinicius von der Abwehr nie in den Griff zu bekommen. Er erzielte das 3:2 selbst und holte kurz vor Schluss einen Elfmeter heraus. Fans und Presse gerieten ins Schwärmen. „Wenn Vinicius so spielt, brauchen wir auch keinen Mbappé“, sagte ein Fan vor dem Stadion zur as.