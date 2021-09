RB Leipzig in der Krise - Kolumne von Tobias Holtkamp

Bei RB Leipzig läuft es nicht so wie geplant - aber nicht erst seit den letzten Spielen. Wie wird RB damit umgehen?

In der Bundesliga-Jahrestabelle ist RB Leipzig mittlerweile auf Platz sechs abgerutscht, hinter Mainz. Schon die letzte Rückrunde war nicht mehr herausragend, in acht von 17 Spielen gelang kein Sieg. Die Unruhe wurde, Richtung Saisonende, im Klub immer mehr spürbar.

Jetzt, einen Trainer- und Sportchef-Wechsel später, nach einer Transferphase, in der neben den zwei wichtigsten Abwehrspielern Ibrahima Konaté (Liverpool) und Dayot Upamecano (Bayern) auch noch Mannschaftskapitän Marcel Sabitzer (ebenfalls Bayern) den Kader verließen, ist es augenscheinlich: RB hat ein Problem.

RB Leipzig hat eine Krise, die die ganze Saison kosten kann.

Nur drei von zwölf möglichen Bundesliga-Punkten ist das schwächste Zwischenzeugnis seit Jahren. In den letzten beiden Saisons war das Team nach vier Spielen Erster.

Es wird hochspannend, wie der Klub mit der ungewohnten Misere in nächster Zeit umgeht.

Die Erfahrungen aus dem Sommer, nämlich doch eher Durchreise als Endstation für herausragende Fußballer zu sein, hat was gemacht mit ihnen. Es war zu geballt.

Gar keine Frage: Sie haben immer noch (und schon wieder neue) wahnsinnig talentierte Spieler, doch RB steckt unter dem neuen Trainer Jesse Marsch in einem Prozess zwischen Umbruch und Selbstfindungsphase.

Sie machen sich jede Menge Gedanken, so wirkt es, auf dem Platz, im Spiel.

Die Champions League als nächster Härtetest

In der Champions League, in die sie am Mittwoch mit dem Auswärtsspiel bei Manchester City starten, werden die momentanen Schwierigkeiten aller Voraussicht nach neue Sorgen mit sich bringen.