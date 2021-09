Formel 1, Monza: Halo rettete Lewis Hamilton bei Crash mit Verstappen das Leben

Beim Monza-GP rettet der Sicherheitsbügel „Halo“ Lewis Hamilton im Crash mit Max Verstappen das Leben. Dabei zweifeln viele Fahrer die Sinnhaftigkeit der Vorrichtung lange an.

Vier Jahre ist es inzwischen her, dass die Formel 1 beschlossen hat, mit Beginn der Saison 2018 den Sicherheitsbügel „Halo“ einzuführen. Eine Vorrichtung, die den Fahrer im Cockpit schützen soll.

Einer der größten Gegner seinerzeit war Lewis Hamilton. Bei Instagram schrieb er: „Bitte nicht!“. Man solle doch lieber auf „die hässlichste Modifikation in der Formel-1-Geschichte“ verzichten. „So, wie es ist, ist es völlig in Ordnung.“

Von dieser Ansicht dürfte inzwischen absolut nichts mehr übrig geblieben sein, musste der Brite doch am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn einem der Heiligenschein das Leben rettet.

Halo hat Hamilton das Leben gerettet

Der Crash der beiden Top-Fahrer war an sich gar nicht so spektakulär und gefährlich, beide Boliden verkeilten sich aber so unglücklich, dass der Red Bull von Verstappen ausgehebelt wurde und auf dem Mercedes seines Konkurrenten landete.