3. Liga: Hartes Urteil im Rassismus-Verfahren gegen Dennis Erdmann

Das Gericht folgte mit seinem Urteil dem Antrag des Kontrollausschusses und sah es nach mündlichen Verhandlungen in Frankfurt/Main als erwiesen an, dass Erdmann während der Drittliga-Begegnung gegen den 1. FC Magdeburg (2:1) am 25. August mehrere Gegenspieler mit rassistischen Äußerungen beleidigt hat.

Erdmann legt Berufung ein

Aus Sicht von Erdmann und Saarbrücken allerdings „beinhaltete die mündliche Urteilsbegründung erhebliche entlastende Momente, die allerdings nicht in die Urteilsfindung eingeflossen sind“, schrieb der Verein in einer Pressemitteilung: „Deshalb sind wir in unserer Auffassung bestärkt, dass wir in der Berufungsverhandlung zu einem anderen Urteil kommen können.“