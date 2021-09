Daniil Medvedev feiert US-Open-Sieg gegen Djokovic mit FIFA-Jubel

Doch Medvedev, das hat der Russe in den vergangenen Jahren zu Genüge bewiesen, ist anders.

Das steckt hinter Medvedevs Jubel

Und so wurde spätestens nach dem Siegerinterview klar, dass er bei seinem Jubel seine zweitgrößte Leidenschaft im Sinn hatte. „Alle Legenden werden es verstehen: Was ich nach dem Match gemacht habe, war L2+links“, erklärte Medvedev.

Für viele sprach er in Rätseln, besonders Gamer feierten den Triumphator aber sofort.

Denn mit der genannten Tastenkombination wird im Videospiel FIFA die Jubelpose „Toter Fisch“ ausgeführt. Auch auf dem Twitter-Account der US Open wurde Medvedev als Legende bezeichnet.

Medvedev: „Ich wollte es legendär machen“

Er habe mit jungen Leuten in der Kabine gesprochen, die FIFA spielen: „Und sie haben gesagt: ‚Das ist legendär.‘“

Medvedev führte aus: „Ich wollte es legendär machen – für mich. Es ging mir nicht darum, in den Schlagzeilen zu stehen.“ Er habe sich sogar ein wenig wehgetan: „Es ist nicht einfach auf dem Hartplatz.“

Medvedev ist Bayern-Fan

Die Liebe zur Konsole begleitet Medvedev schon lange, mit 14 nahm er laut Laola1 einst an einer russischen Meisterschaft teil. „Ich war sogar sehr gut, bis ich so 17, 18 Jahre alt war, meinte er bei Spox: „Dann habe ich angefangen, meine Tenniskarriere etwas professioneller anzugehen und mehr Turniere zu spielen. Aber davor war ich auf dem gleichen Level unterwegs wie die besten FIFA-Spieler in Russland.“