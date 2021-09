Alle Infos zu Europas Königsklasse: Der „Fantalk“ zum Start in die Champions-League-Saison am Dienstag und Mittwoch live im Free-TV auf SPORT1 Alle Infos zu Europas Königsklasse: Der „Fantalk“ zum Start in die Champions-League-Saison am Dienstag und Mittwoch live im Free-TV auf SPORT1

Der Fantalk wird künftig aus dem Deutschen Fußballmuseum gesendet © DFM

Der „Fantalk“ mit Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Jana Wosnitza am Dienstag live ab 20:15 Uhr und am Mittwoch live ab 18:30 Uhr auf SPORT1

Ismaning, 13. September 2021 – Spektakuläre Wechsel wie der von Lionel Messi zu Paris St. Germain und von Ex-BVB-Supertalent Jadon Sancho zu Manchester United: Die Karten in der UEFA Champions League sind neu gemischt und auch die deutschen Teams wollen der internationalen Konkurrenz Paroli bieten. SPORT1 ist mittendrin und begleitet Europas Königsklasse mit dem Erfolgsformat „Fantalk“ in der neuen Saison: Pünktlich zum Auftakt zeigt SPORT1 am Dienstag live ab 20:15 Uhr und am Mittwoch live ab 18:30 Uhr eine neue Ausgabe aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Der „Fantalk“ ist sowohl im Free-TV als auch im 24/7-Stream auf SPORT1.de zu sehen und wird wieder mit Publikum vor Ort gesendet.

Der FC Bayern gleich zum Start gegen den neuen FC Barcelona

Moderator Thomas Helmer begrüßt im „Fantalk“ zur launigen Diskussion über die parallel laufenden Partien der deutschen Teams Bayern München, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg und RB Leipzig in der Königsklasse. Der FC Bayern misst sich am Dienstag im Camp Nou mit dem umstrukturierten Star-Team des FC Barcelona ohne Lionel Messi, der VfL Wolfsburg muss sich in Lille beweisen. Die Bayern kommen mit drei Bundesliga-Siegen in Serie im Rücken, der VfL Wolfsburg ist derzeit Tabellenführer in der Liga und ebenfalls voller Selbstbewusstsein. Zu Gast im Fußballmuseum sind die beiden Ex-Bayern-Profis Mario Basler und Stefan Effenberg sowie Lars Vollmering (Autor) und Matthias Killing (Sat.1).

Kann sich RB Leipzig bei Manchester City behaupten?

Am Mittwoch heißt es dann Bühne frei zur Diskussion über die Partien von RB Leipzig bei Manchester City und Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul. Leipzig will auf internationalem Parkett anders auftreten als zuletzt in der Bundesliga, am Samstag verlor das Team klar mit 1:4 gegen den FC Bayern, während die Dortmunder nach dem 4:3-Sieg in Leverkusen ihre Defensivarbeit verbessern müssen. Mit Thomas Helmer diskutieren Peter Neururer, Ex-BVB-Profi Michael Schulz, Oliver Müller (freier Journalist, u.a. SPORT1) und Comedian Thorsten Bär. Bär moderiert jeden Montag live ab 20:15 Uhr auf SPORT1 das Comedy-Format „sportwetten.de So schaut‘s aus – Die Bundesliga-Show“.

Co-Moderatorin Jana Wosnitza bindet die Fans vor Ort in die Talk-Runde mit ein und kommuniziert zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter, dazu hat Hartwig Thöne immer einen Blick auf das Spielgeschehen und präsentiert alle wichtigen Fakten.





