FC Bayern vs. BVB, Streit um Reus: Hasan Salihamzic hat recht - Kommentar Florian Plettenberg

Die Reaktion von Michael Zorc zeigt, dass Hasan Salihamidzic gehört wird. Mehr noch, der Sportvorstand hat in vielen Punkten recht, kommentiert Chefreporter Florian Plettenberg.

Ebenso wird seine Ansage als starkes Zeichen in der Bayern-Kabine angekommen sein. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ich bin mir sicher: Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge werden mit Freude vernommen haben, wie sich Salihamidzic am Sonntag bei Sky positioniert hat: für seine Spieler, gegen den Gegner!

Und wie heißt es so schön: Bellende Hunde beißen nicht! Wird man daher selbst beim BVB wissen, dass Salihamidzic im Kern seiner Aussage recht hat? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Salihamidzics wahre Worte

Ganz gleich ob der Absender aus München kommt oder nicht: Wenn sich Reus, ein Nationalspieler mit Führungsansprüchen, wegen Knieproblemen für einen kräftezehrenden Island-Trip öffentlich entschuldigen lässt, um vier Tage später in Leverkusen topfit aufzulaufen , dann hat das einen faden Beigeschmack. (NEWS: Haaland rettet BVB - Reus besorgt)

Ohnehin ist Reus in der Bringschuld, nachdem er aus Eigeninteresse auf die EM verzichtet hatte, die Nationalmannschaft und viele seiner Mitspieler damit im Stich ließ, um jetzt unter Hansi Flick plötzlich einen Neuanfang zu starten.

Müller macht es vor: Führungsspieler müssen voran gehen

Zur Erinnerung: Müller stellte sein Ego bei der EM hinten an, kehrte trotz der Löw‘schen Ausbootung zurück. Mit Vorfreude hat er sich am Sonntag vor knapp zwei Wochen in München abholen lassen, um Flick bei dessen Neuanfang als Führungsspieler zu unterstützen.