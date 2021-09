Miroslav Klose will nach Thrombose Job als Cheftrainer in Angriff nehmen

„Ich bin bereit, weil ich mich bereit fühle. Und ich habe dafür einen sehr ordentlichen Weg hinter mir. Schon als Spieler durfte ich viel erleben, dann lernte ich in den zwei Jahren als U-17-Trainer diese junge Generation kennen. Schließlich war die Ausbildung zum Fußballlehrer top für mich“, sagte der 43-Jährige im kicker -Interview.

"Für mich war klar: Jetzt will ich meinen eigenen Weg gehen, neue Erfahrungen machen und einer Mannschaft eine DNA geben. Ich will täglich auf dem Platz stehen. Das Feuer und die Euphorie habe ich", betonte Klose. Vorgaben, so Klose, "habe ich für mich keine. Es muss einfach passen, ich muss ein gutes Gefühl haben, und dann kann es losgehen."