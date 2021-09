UEFA-Fünfjahreswertung: Deutschland startet mit 2,500 Punkten in die neue Saison und festigt Platz vier

Bevor die neue Europapokal-Saison so richtig beginnt, haben die Bundesliga Vereine in der UEFA Fünfjahreswertung für 2021/22 schon mächtig Punkte gesammelt.

In der Fünfjahreswertung hat Deutschland als Vierter einen bequemen Vorsprung von 17,283 Punkten auf den Herausforderer Portugal. Damit sind in der Champions League, falls es nicht zu umstürzenden Reformen in der UEFA kommt, die vier Startplätze auch in der übernächsten Saison gesichert.