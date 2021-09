NFL: Aaron Rodgers kassiert mit Packers böse Pleite vs. Saints, Chiefs schlagen Browns knapp

Vor dem Start der neuen NFL-Saison hatte Quarterback Aaron Rodgers den Super Bowl als Ziel der Green Bay Packers ausgegeben, in Woche eins kam das Team aus Wisconsin nun aber böse unter die Räder. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Beim Auswärtsspiel gegen die New Orleans Saints unterlagen die Packers sage und schreibe mit 3:38. A-Rod lieferte dabei eine für seine Verhältnisse katastrophale Leistung ab. Der Spielmacher brachte nur 15 von 28 Pässen für 133 Yards bei seinen Mitspielern unter, leistete sich zwei üble Interceptions und musste am Ende sogar seinem Backup und potenziellen Nachfolger Jordan Love Platz machen.

Noch nie in seiner Karriere verlor der Quarterback-Superstar in der Regular Season derart hoch. „Ich habe schlecht gespielt“, konstatierte er nach der Partie, erwähnte jedoch auch, dass es erst ein Spiel gewesen sein. Head Coach Matt LaFleur zeigte sich deutlich niedergeschlagener und erklärte: „Sie haben uns heute absolut blamiert.“

Chiefs schlagen Browns spät

Ein erfolgreicher Auftakt in die neue Spielzeit gelang derweil auch den Kansas City Chiefs. Gegen die Cleveland Browns war das Team von Patrick Mahomes lange Zeit in Rückstand, ehe sie die Begegnung kurz vor Schluss noch zu ihren Gunsten drehen konnten.

Der Signal Caller zeigte sich dabei bereits wieder in starker Form und lieferte drei Touchdown-Pässe. Bei den Browns konnte Baker Mayfield mit einer Interception und keinem Touchdown nicht unbedingt überzeugen, dafür brillierten aber die Running Backs.

Patriots unterliegen Dolphins

Die New England Patriots schrammten derweil nur knapp an einem Auftaktsieg vorbei. Gegen die Miami Dolphins stand im heimischen Gillette Stadium am Ende eine 16:17-Pleite auf dem Scoreboard. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)