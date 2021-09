Golf: Europäisches Ryder-Cup-Team steht fest

Verteilte die letzten drei Wldcards: Padraig Harrington © AFP/GETTY IMAGES/SID/JARED C. TILTON

Golfprofi Padraig Harrington hat zwei Wochen vor dem Ryder Cup (24. bis 26. September) in Haven/Wisconsin die letzten drei Plätze im europäischen Team vergeben.

Der Kapitän verteilte die Wildcards am Sonntagabend an den erfahrenen Spanier Sergio Garcia, Debütant Shane Lowry (Irland) und Ian Poulter (Großbritannien), der bereits zum siebten Mal teilnehmen wird. Der Kontinentalvergleich zwischen Europa und den USA findet seit 1927 in der Regel alle zwei Jahre statt.