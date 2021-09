NFL: Detroit Lions mit Auftaktniederlage gegen San Francisco 49ers

NFL-Rookie Amon-Ra St. Brown feiert sein NFL-Debüt für die Detroit Lions. Doch am Ende jubeln die San Francisco 49ers.

NFL-Rookie Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions zum Saison-Auftakt in der NFL eine deutliche Niederlage einstecken müssen.

Die Lions unterlagen den San Francisco 49ers am Sonntag vor 59.374 Zuschauern im heimischen Ford Field mit 33:41 (10:31).

St. Brown feiert Debüt für Detroit

Zur Halbzeit lagen die 49ers so bereits mit über 20 Punkten vorne. Im Schlussviertel drehte Detroit mit zwei Touchdowns noch einmal auf, doch der Rückstand war zu groß.

St. Brown feierte als Wide Receiver sein Debüt für Detroit und in der NFL und erlief 23 Yards. Der 21-Jährige wurde in diesem Sommer an Position 112 gedraftet.