Jerome Boateng feiert Debüt für Olympique Lyon - Shaqiri mit Assist

Der langjährige Bayern-Star, der am Donnerstag vom Amtsgericht München wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt worden war, wurde beim 3:0 (1:0)-Erfolg gegen Racing Straßburg in der 61. Minute eingewechselt.

Boateng sieht Gelb bei seinem Debüt

Moussa Dembélé (8.) hatte die Mannschaft von Trainer Peter Bosz in Führung gebracht. In der Schlussphase traf zudem Lucas Paqueta (87.). In der Nachspielzeit markierte Habibou Diallo (90.+7, Handelfmeter) den Ehrentreffer für die Gäste.