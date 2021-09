FC Bayern: Hasan Salihamidzic über Hansi Flick

Hasan Salihamidzic und Hansi Flick sind versöhnt. So hat es der Sportvorstand des FC Bayern wiederholt beteuert - und jetzt einige Details dazu verraten.

Flick sei “ein guter Typ. Wir werden ganz normal weiter Kontakt haben und so zusammenarbeiten, wie wir müssen.“

Den letzten Kontakt gab es im Zusammenhang der vergangenen Länderspielpause, als Bayern seine Spieler an den DFB abstellte. Davor hätten sie sich eineinhalb Monate nicht gehört.

„Das war nicht zufriedenstellend“

Auch zu dem, was vergangenes Jahr zwischen Flick und ihm zwecks Transfers geschah, äußerte sich Salihamidzic - zumindest andeutungsweise. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

“Die Transferperiode im letzten Jahr mit dem ganzen Druck, der aufgebaut wurde, hätte ich so wahrscheinlich nicht gemacht“, sagte der 44-Jährige. “Das hat mit den Spielern nichts zu tun, das hat eher mit dem Zeitpunkt zu tun. Klar will man dem Trainer was geben, um ihn zufriedenzustellen. Dann war da auch der Druck der Medien.“