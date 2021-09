Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld 3:1 - Stindl überragt

Die Fohlenelf bezwang Arminia Bielefeld am vierten Spieltag mit etwas Mühe 3:1 (1:1), am schlechtesten Saisonstart seit sechs Jahren änderten aber auch die drei Punkte nichts. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Es war kein einfaches Spiel heute, Bielefeld hat gut gespielt“, erklärte Matthias Ginter bei DAZN . „Wir mussten kämpfen, wir mussten laufen und haben das Spiel am Ende mit einem Doppelschlag auf unsere Seite gezogen. Natürlich sind wir jetzt sehr erleichtert.“

Stindl glänzt mit Doppelpack

Die Arminia kam durch Masaya Okugawa (45.+2) zum zwischenzeitlichen Ausgleich, kassierte nach drei Unentschieden in Folge aber ihre erste Saisonniederlage. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Borussia dürfe „der Kapelle nicht weiter hinterherlaufen“, hatte Hütter vor dem Anstoß gefordert. Doch auf dem Rasen war von neuem Schwung zunächst nicht viel zu sehen. Vielmehr war es die ganz in Rot spielende Arminia, die Ende April an gleicher Stelle noch 0:5 verloren hatte, die mit Mut und Aggressivität begann und durch Patrick Wimmer (3.) gleich eine dicke Chance hatte.

Borussia: Netz feiert Startelfdebüt

Die mit einer Dreierkette agierende Borussia fand nur langsam in die Begegnung. Der erst 18 Jahre alte Neuzugang Luca Netz hatte bei seinem Startelfdebüt (11.) die erste gute Gelegenheit. Der von Ligakonkurrent Hertha BSC geholte Teenager zeigte auf der linken Außenbahn ebenso wie der gleichaltrige Joe Scally auf rechts eine gute Vorstellung, beide hatten großen Anteil am immer stärker werdenden Offensivspiel.

In der 20. Minute hätte Gladbach dann in Führung gehen müssen: Nationalspieler Jonas Hofmann legte alleine vor Torhüter Stefan Ortega aber auf Alassane Plea quer - der ohne Not ins Abseits gelaufen war.