Lewis Hamilton emotional: Schmerzen nach Crash - Vorwürfe an Verstappen

Lewis Hamilton hat sich knapp zwei Stunden nach seinem Unfall mit Max Verstappen beim Großen Preis von Italien in Monza aus dem Motorhome zu Wort gemeldet. (NEWS: Schock für Verstappen! Strafe nach Crash mit Hamilton)

Der Grund: Verstappen war mit seinem rechten Hinterrad auf dem Halo-Bügel von Hamiltons Mercedes gelandet, teilweise aber eben auch auf dem Kopf des Briten. (NEWS: Schuld am Crash? Das sagen Verstappen und Hamilton)

Hamilton wird emotional: „Ich danke Gott“

„Mein Nacken tut weh“, berichtete der Champion angeschlagen. „Aber ehrlich gesagt fühle ich mich glücklich. Ich danke Gott für Halo, der hat mich gerettet. Wir nehmen immer Risiken in Kauf, aber das zeigt, wie fragil wir sind.“

Verstappen bekam für die Kollision die Hauptschuld und muss beim nächsten Rennen in Russland drei Startplätze zurück. Zunächst sah es allerdings gar nicht danach aus, als würde es Hamilton schlecht gehen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Was Hamilton Verstappen zum Vorwurf macht

„In dem Moment war es ein harter Schlag“, sagt er. „Ich hätte nicht gedacht, dass Max die Kontrolle verliert und in mich kracht. Es ging alles so schnell. Im Auto war ich noch im Race Mode, wollte weiterfahren. Aber das Auto bewegte sich nicht.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Der Mercedes-Star sieht die Schuld klar bei Verstappen: „Wir sind beide erfahrene Top-Fahrer. Wir wissen, dass man es auf der Außenbahn nicht schaffen kann. Ich habe Max schon in der ersten Runde genug Raum gelassen und war auch in Kurve zwei vorne. Er war es, der in mich reingefahren ist.“