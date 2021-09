Eintracht Frankfurt: Filip Kostic trifft bei Comeback

Der Kostic-Treffer lässt das Eintracht-Stadion explodieren

Ausgerechnet diesem Kostic fiel der Ball gegen seinen Ex-Klub aus Stuttgart vor die Füße und der Serbe machte das, was er so gut kann.

Mit Tempo in den Strafraum ziehen und dann präzise per Linksschuss ins lange Eck mit Hilfe des Innenpfostens ab in die Maschen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Glasner erklärt Kostics Bankplatz

Und hätte Rafael Borré bei seinem kernigen Schuss in den Schlusssekunden nicht so viel Lattenpech gehabt, dann wäre Kostic noch Vorbereiter des Siegtores gewesen. So stand trotz Überzahl in der Schlussphase nur ein 1:1, die Eintracht hinkt damit weiterhin ihren Ansprüchen hinterher und wartet auf den ersten Sieg.