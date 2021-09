Max Meyer feiert Debüt für Fenerbahce - Özil-Klub nur remis

Fenerbahce Istanbul lässt in der Süper Lig erstmals Punkte liegen. Der Ex-Schalker und -Kölner Max Meyer gibt sein Debüt.

Doch der türkische Topklub gab beim Debüt des Ex-Schalkers und -Kölners am 4. Spieltag der Süper Lig erstmals Punkte ab. Fener kam gegen das bislang sieglose Sivasspor nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Mayer debütiert für Fenerbahce

Bright Osayi-Samuel (23.) brachte das Team um Ex-Nationalspieler Mesut Özil zunächst in Führung, doch Pedro Henrique (45., Elfmeter) gelang noch vor der Pause der Ausgleich.

Meyer wurde in der 74. Minute für den angeschlagenen Irfan Kahveci eingewechselt. Der Mittelfeldspieler war erst eine Viertelstunde zuvor für Özil ins Spiel gekommen.

In der Tabelle verpasste Fenerbahce durch das Remis den Sprung an die Spitze. Dort liegt aufgrund des besseren Torverhältnisses der punktgleiche Stadtrivale Besiktas.

Meyer wurde in der Schalker Knappenschmiede ausgebildet. Der viermalige Nationalspieler verließ die Königsblauen 2018 und wechselte in die Premier League zu Crystal Palace. Im Januar dieses Jahres kehrte er nach Deutschland zurück und unterschrieb beim 1. FC Köln, dort blieb er in zwölf Pflichtspieleinsätzen ohne Torbeteiligung.