Evander Holyfield: Tyson-Duell trotz Comeback-Desaster?

Für viele Beobachter am Ring und an den Bildschirmen kam es schon einer Erlösung gleich. (NEWS: Alles zum Boxen)

Der abgewählte US-Präsident, nunmehr ein Kenner von Pleiten und Niederlagen, und für das Spektakel im Seminole Hard Rock Hotel and Casino in Hollywood mit seinem Sohn Donald Trump Jr. im Auftrag des Senders PPV als TV-Kommentator engagiert, schüttelte nur noch den Kopf.

„Das war nicht Evander. Ich habe noch niemals erlebt, dass ihm so etwas wie hier passiert. Von Beginn war er nicht der Kämpfer von früher“, so Trump.

Boxen: Comeback-Fiasko für Holyfield

Auch Trump enttäuscht - aber Holyfield gibt Referee Schuld

Am 19. Juni 1936 sorgt Max Schmeling in New York für eine riesige Sensation. Der Deutsche trifft auf den als unschlagbar geltenden Joe Louis, 42.000 Zuschauer im Baseball-Stadion der New York Yankees wollen den damals 31-Jährigen gegen Louis untergehen sehen - doch es kommt anders © Getty Images

Schmeling ist gut vorbereitet und weiß, dass der "Braune Bomber" seine Linke nach einem Schlag immer hängen lässt. Schmeling nutzt die Schwäche und gewinnt in der 12. Runde durch K.o., Louis muss hinterher zugeben, dass er seinen Gegner unterschätzt hat © Getty Images

Es ist eine der größten Sensationen der Box-Geschichte. Doch es ist nicht das einzige Mal, dass ein Underdog zum großen Gewinner wurde. SPORT1 zeigt die größten Box-Sensationen im Schwergewicht © Getty Images

1974 - GEORGE FOREMAN VS. MUHAMMAD ALI: Foreman geht am 30. Oktober als großer Favorit in den "Rumble in the Jungle", hat seine letzten acht Gegner alle in den ersten zwei Runden k.o. geschlagen © Imago

Wie erwartet schlägt Favorit Foreman ununterbrochen auf Ali ein, setzt einen starken Hieb nach dem anderen. Der Kampf steuert auf ein zeitiges Ende zu, doch Foreman wird müde und Alis Angriffe werden mutiger und häufiger. Am Ende schickt er "Big George" in der achten Runde auf die Bretter © Imago

1978 - LEON SPINKS VS. MUHAMMAD ALI: Am 15. Februar trifft der US-Amerikaner Leon Spinks in seinem erst achten Profikampf auf Jahrhundertboxer Muhammad Ali. Der Kampf wird zu einer großen Sache, doch Ali nimmt den "Nobody" nicht wirklich ernst © Imago

Er versucht es mit seiner "Rope-a-dope"-Taktik, aber Spink wird nicht müde und besiegt die alternde Legende nach Punkten. Es ist der Anfang vom Ende für Ali, auch wenn er sich den Titel noch einmal zurückholt © Imago

1990 - MIKE TYSON VS. JAMES DOUGLAS: Es ist eine der größten Sensationen in der Box-Geschichte. "Buster" ist ein Niemand und tritt gegen "Iron Mike" an, der den Nimbus der Unbesiegbarkeit wie kein anderer vor ihm besitzt © Getty Images

Tyson verliert in Tokio überraschend gegen Douglas durch Knockout und muss seine drei Titel abgeben. Es ist die erste Niederlage für den als unschlagbar geltenden Tyson und ein Schock für die gesamte Boxwelt © Imago

1994 - GEORGE FOREMAN VS. MICHAEL MOORER: 20 Jahre nach dem "Rumble in the Jungle" tritt Altmeister Foreman in Las Vegas mit Moorer in den Ring und schlägt ihn in der 10. Runde k.o. © Getty Images

Damit krönt Foreman sich mit über 45 Jahren zum ältesten Schwergewichts-Champ aller Zeiten. Außerdem liegt mit 20 Jahren die längste Zeitspanne zwischen dem Verlust und der Wiedererlangung des Weltmeistertitels © Getty Images

2001 - LENNOX LEWIS VS. HASIM RAHMAN: Lennox Lewis besiegt Evander Holyfield, Mike Tyson und Vitali Klitschko, doch im ersten Kampf gegen Hasim Rahman unterschätzt der Weltmeister seinen Gegner © Getty Images

Er geht in der fünften Runde überraschend zu Boden. Die Boxwelt steht Kopf. "Ich kann es gar nicht richtig glauben", wundert sich der 35 Jahre alte Lewis nach der bitteren Niederlage, seiner ersten in sechseinhalb Jahren © Getty Images

2015 - WLADIMIR KLITSCHKO VS. TYSON FURY: Fury gelingt die Box-Sensation schlechthin. Über neun Jahre ist Klitschko ungeschlagener Champion, ehe er in Düsseldorf gegen den unorthodox boxenden Pflichtherausforderer aus Großbritannien nach Punkten verliert © Getty Images

Klitschko steht mit zerbeultem Gesicht frustriert im Ring, er blutet heftig. Die mehr als 40.000 Zuschauer sind geschockt. Doch die Niederlage ist verdient - und niemand hätte damit gerechnet. Der Ukrainer muss seine WM-Titel allesamt abgeben © Getty Images