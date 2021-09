Aston Martin Teamchef äußert sich zur Vettel Zukunft

Aston Martins Teamchef Otmar Szafnauer hat sich am Rande des Grand Prix von Monza zur Zukunft von Sebastian Vettel geäußert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Wenn wir auch nur den geringsten Zweifel hätten, dann wären wir in solche Gespräche eingestiegen. Im Juli, als alle darüber geredet haben, ob sie zu Williams gehen sollen oder zu Alfa. Sind wir aber nicht."

Formel 1: Wie geht es weiter bei Vettel und Aston Martin?

Die offizielle Bekanntgabe würde aktuell nur noch an wenigen Details scheitern, die in den umfangreichen Fahrerverträgen verankert werden.

Vettel hatte im vergangenen Jahr einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben. Dieser habe aber beidseitige Ausstiegsklauseln, teilte Szafnauer in Italien mit.

Dennoch könnte es mit einer Verkündung einer weiteren Zusammenarbeit schon innerhalb der nächsten sieben bis zehn Tage so weit sein. Also noch vor dem nächsten Grand Prix am 26. September im russischen Sotschi.