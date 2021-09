Formel 1 in Monza: Verstappen für Crash mit Hamilton bestraft

Max Verstappen landete nach dem Crash mit Lewis Hamilton in Monza auf dessen Mercedes © Imago

Nach der Anhörung der beiden Rivalen bei den Rennkommissaren fiel die Entscheidung, dass der Niederländer beim kommenden Großen Preis von Russland in Sotschi am 26. September um drei Startplätze nach hinten versetzt wird. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Die beiden WM-Führenden waren in Monza in der 26. Runde in der Schikane nach Start-und-Ziel kollidiert, Verstappens Bolide wurde ausgehebelt und landete auf dem Mercedes des Briten. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)